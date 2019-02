Tchad : la lutte contre l'extrémisme violent à travers les médias

Le Réseau des journalistes pour l’humanitaire et le développement durable au Tchad (RJHDT), en partenariat avec le projet Partenariat pour la Paix (P4P) a clos, ce mercredi 5 février 2019 au Résidence Hôtel de N'Djamena, un atelier de réflexion stratégique sur « L’apport des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent » à l’attention d’une vingtaine de journalistes.



Les participants recommandent de multiplier ce type de formation à l’attention des hommes et femmes des médias, d’inciter à une synergie d’action des médias dans la prévention et la lutte contre l’extrémisme violent et de doter l’observatoire des journalistes en équipements de système d’information pour lui permettre de mener à bien son objectif.



Les bénéficiaires ont reçu une formation sur plusieurs thématiques, entre autres la revue fondamentale de l’extrémisme violent, les groupes d’extrémisme violent actifs au Sahel (cas du Tchad) et le rôle de la presse dans la prévention de l’extrémisme violent. Cet atelier vise à accroitre la connaissance des participants en matière de prévention et de lutte contre l’extrémisme violent. Il s’inscrit dans le cadre du projet P4P d'USAID.



La formation permet de renforcer les capacités des journalistes et des acteurs de médias afin de mieux comprendre les enjeux de l’extrémisme et d’en cerner les causes profondes. Les journalistes sont outillés sur l’importance de la prévention de l’extrémisme violent afin de sensibiliser les auditeurs et les lecteurs à travers leurs reportages et écrits sur divers supports.