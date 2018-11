Tchad : la mairie appelle les N'Djaménois à contribuer à la propreté

La commune de N'Djamena fait de la protection de l'environnement et de l'hygiène son cheval de bataille. Le maire de la commune ainsi que son staff contribuent à la propreté de la capitale en ramassant les ordures dans les différents quartiers.



L'objectif des autorités communales est de rendre l'environnement propre et la circulation fluide. Elles se sont ainsi mobilisées pour enlever toutes les ordures qui se trouvent devant les différents lycée de la ville. De même, les grandes communes comme le 7ème arrondissement ont été nivelées. L'acte a été salué par de nombreux élèves qui déploraient le gêne provoqué par l'amas d'ordures.



D'après le maire de la commune de N'Djamena, Saleh Abdel-aziz Damane, plusieurs stratégies sont déjà menées par son institution pour désenclaver certaines communes : "Avec le peu que l'on a, au niveau de la commune centrale, on vient en aide pour arranger les rues et les caniveaux. Nous lançons un appel aux commerçants et en même temps à nos citoyens pour contribuer à la propreté des communes", explique-t-il.



Les différents citoyens de la ville apprécient a leur juste valeur l'initiative prise par la mairie de N'Djamena. Toutefois, cette démarche doit s'inscrire dans la durée. Le maire de la commune incite également à une prise conscience de la part de certains citoyens et à un changement de comportement.