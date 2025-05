Tchad : le préfet à l’écoute des habitants de Magoumbou face aux défis de cohésion et d’accès aux services

Face à une population attentive, le préfet a insisté sur l’importance de l’entente entre les différentes communautés vivant dans le département. Il a rappelé que la paix et la solidarité constituent les fondements d’un développement durable, invitant les habitants à privilégier le dialogue en cas de tensions intercommunautaires.



Outre les questions de cohésion sociale, Bienvenu Simadjingar a encouragé la population, notamment les jeunes, à s’investir dans des activités génératrices de revenus, soulignant que celles-ci représentent un levier essentiel pour dynamiser l’économie locale et réduire la dépendance aux aides extérieures.



« Vous êtes l’avenir de ce département. Ne perdez pas votre potentiel dans des pratiques qui vous éloignent du progrès. Soyez des artisans du changement », a-t-il lancé, appelant les jeunes à fuir les fléaux tels que l’alcoolisme et l’oisiveté.



Profitant de cette visite, les habitants de Magoumbou ont exprimé plusieurs préoccupations majeures :

– l’inaccessibilité du village en saison des pluies due à l’état dégradé des routes ;

– l’absence de couverture téléphonique adéquate ;

– les tensions intercommunautaires persistantes ;

– le refus de certains agents de l’État (santé, éducation) de rejoindre leurs postes dans la localité.



En réponse, le préfet a pris bonne note des doléances et a assuré la population de son engagement à transmettre fidèlement leurs préoccupations aux autorités compétentes : « Je suis votre relais auprès des hautes instances. Ces problèmes ne resteront pas sans suite. Ensemble, nous trouverons des solutions. »



Cette visite s’inscrit dans une série d’initiatives entreprises par le préfet pour renforcer le lien entre l’administration et les populations, dans une approche participative du développement local.