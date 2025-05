Développement en marche : Touadéra attire des partenaires internationaux majeurs pour transformer la Centrafrique

Alors que le pays envisage une table ronde des bailleurs de fonds en juin prochain, les partenaires internationaux s’attellent déjà à soutenir la vision du développement impulsée par le Chef de l’Etat à travers le Plan National de Développement 2024-2028. Voici quelques annonces d'envergure, répertoriées depuis le mois dernier.



L’Inde va mettre environ 984 milliards de francs CFA dans l’agrobusiness



Le 15 avril 2025, un accord d’investissement avait marqué durablement l’histoire économique du pays. L’Inde, l’un des gros pays partenaires et la Centrafrique se sont accordés sur un financement de 1 milliard 500 millions d’euros soit environ 984 milliards de francs CFA. Cet important financement ira dans le secteur de l’agrobusiness, avec un accent particulier sur les cultures de la canne à sucre et du manioc ainsi que la transformation des dérivées issues de ces produits. Il convient de rappeler que l’Inde est aujourd’hui le deuxième producteur mondial de sucre après le Brésil. Le groupe Mahaksakthi, signataire de cet accord, fort de plusieurs décennies d’expérience dans ce secteur, produit quotidiennement près de 90.000 tonnes de sucre sur le marché indien.



La Banque Mondiale rehausse son enveloppe à 1.2 milliard de dollars



La Banque mondiale, lors de la dernière réunion en avril dernier a annoncé l’augmentation de son enveloppe, qui atteint désormais 1.2 milliard de dollars. Alors que plusieurs projets sont en cours de réalisation à travers le pays, ces appuis historiques sont, eux, orientés dans le financement du Plan National de Développement 2024-2028 notamment des projets structurants tels que les infrastructures, la santé, l’éducation, l’agriculture mais aussi le renforcement des capacités institutionnelles et l’accroissement de la résilience économique et sociale du pays.



La Banque Africaine de Développement (BAD) met 352 milliards de FCFA dans 19 projets



Dans le cadre du Document Stratégique Pays 2025-2030, en corrélation avec le PND 2024-2028, la BAD a annoncé la semaine dernière une enveloppe globale de 352 milliards de FCFA, couvrant au moins 19 projets dont certains sont en cours d'exécution. Annonce faite au cours de l'Atelier de la Revue conjointe Gouvernement-BAD à Bangui. Ce financement cible les priorités telles que les infrastructures, l’énergie, l’agro-industrie et la bonne gouvernance économique.



Tout ceci est le fruit de cette diplomatie offensive, porteuse d’espoir, instaurée par le Président de la République Faustin Archange TOUADÉRA et qui se veut stratégiquement pensée, respectueuse des souverainetés et orientée vers des résultats concrets.