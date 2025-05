Tchad : la troupe Bouclier Noir mobilise Moussoro autour du message de paix

La représentation s’est déroulée dans le quartier Ridina, connu pour sa vitalité populaire. Elle a attiré une foule nombreuse et enthousiaste. La troupe théâtrale Bouclier Noir de Moussoro a brillamment captivé le public à travers une mise en scène mêlant humour et messages profonds, soulignant l’importance du dialogue, de la tolérance et de la paix dans la société.



Cette initiative artistique a profondément marqué les spectateurs, les invitant à une réflexion collective sur l’importance de la compréhension mutuelle pour construire un avenir harmonieux.



Prenant la parole, le président du réseau, Djiber Mahamat Djiber, a adressé ses remerciements au chef de quartier, aux membres du réseau ainsi qu’au public. Il a rappelé que "la paix n’a pas de prix", et que chacun doit contribuer à la préserver.



Il est important de noter que cette activité s’inscrit dans le cadre du projet CAGOT, financé par l’ONG OXFAM, mis en œuvre par la Coordination Provinciale des Jeunes du Barh El Gazel, et supervisé par l’ONG ACORD/TCHAD.