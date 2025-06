Tchad : Le gouvernement offre des kits de réinsertion à d'ex-membres de Boko Haram à Bol

Cette action fait suite à une première phase de déradicalisation au cours de laquelle 210 ex-membres de Boko Haram avaient déjà bénéficié de kits de réinsertion sociale. Les 41 nouveaux bénéficiaires ont reçu des motopompes, des machines à coudre, des pirogues, des filets, et des kits spécifiques pour le maraîchage et les AGR. Ce don, orchestré par l'ONAPE, s'inscrit dans la volonté du gouvernement de soutenir ces hommes et femmes qui ont traversé des épreuves difficiles et cherchent à tourner la page de la violence.





Le Maire de la ville de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye, a salué la politique de la main tendue prônée par les plus hautes autorités et a confirmé la disponibilité de la commune à les accueillir.

Pour le chef de Bureau de l'ONAPE à Bol, Moussa Abdou Djamè, l'objectif de cette démarche est d'insérer ceux qui ont pris la décision salutaire de se détourner de la violence et de la radicalisation. Il a rassuré les autorités locales quant à la disponibilité de son institution pour accompagner d'autres personnes souhaitant suivre cette voie.





Le Commandant de la zone de défense numéro 4, Général Tiara Sougour, a souligné que la lutte contre le terrorisme ne se limite pas aux mesures sécuritaires, mais inclut également la réhabilitation et la réinsertion socio-économique. Il a lancé un appel à ceux qui hésitent encore à saisir la main tendue du Chef de l'État.

Un engagement présidentiel et un appel au retour

Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Lac, le Général Saleh Haggar Tidjani, a insisté sur le fait que ce geste des plus hautes autorités, et en particulier du Président de la République, Chef de l'État Mahamat Idriss Déby Itno, traduit la concrétisation de la politique de la main tendue et constitue un appel clair à ceux qui hésitent encore à regagner le bercail.





En recevant les dons, les désormais ex-combattants de Boko Haram ont exprimé leur joie et ont remercié le Président de la République pour le soutien constant qu'il leur manifeste.





À cette occasion, des armes récupérées des mains des ex-combattants de Boko Haram ont été présentées au public, symbolisant le processus de désarmement et de réconciliation. Il est à noter que ces ex-combattants ont suivi une première phase de déradicalisation et de formation initiée par l'ONAPE et l'ADESOL, avant d'entamer cette seconde phase de réinsertion socio-économique.