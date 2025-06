Le Tchad accueille le nouveau Représentant de la CEEAC à N'Djamena

À cette occasion, l'Ambassadeur Mouely Koumba a exprimé sa disponibilité à servir de relais entre les autorités tchadiennes et la Commission de la CEEAC. Il a également affirmé que l'une de ses missions immédiates sera la mise en place de la Représentation de la Commission en République du Tchad, conformément aux dispositions du Traité révisé instituant la CEEAC.





Pour sa part, Madame la Ministre a souhaité la bienvenue au nouveau Représentant. Elle lui a demandé de transmettre les salutations de Monsieur le Ministre d’État au Président de la Commission, tout en le remerciant pour sa décision d'ouvrir cette Représentation à N'Djamena. Elle a rappelé l'appréciation des autorités tchadiennes pour le rôle de la Commission durant la période de transition et a déclaré que le Ministère des Affaires Étrangères est prêt à intensifier les relations de coopération entre la République du Tchad et la Commission de la CEEAC.