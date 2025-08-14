Tchad : Le CERCAK offre 100 palmiers-dattiers pour la Muraille Verte dans le Kanem





La cérémonie de remise s'est déroulée en présence de plusieurs autorités, dont le Directeur Général de la Muraille Verte, M. Kodou Choukou Tidjani, et le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le Général Asseif Mahamat Assouni.





Le président du CERCAK, M. Moussa Mallah Alifa, a rappelé que "Planter un arbre, c’est poser un acte simple mais porteur d’espoir et de promesse pour nos enfants et nos communautés". Le Général Assouni a quant à lui salué cette initiative, soulignant que le palmier-dattier est une espèce particulièrement adaptée à la région pour un développement durable.





Ces palmiers-dattiers seront utilisés pour les préparatifs de l’édition 2025 de la Semaine Nationale de l’Arbre, qui sera célébrée le 16 août sur le site de Barra.