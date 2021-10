Tchad : la mairie centrale de N'Djamena recense tous ses agents

L’objectif de ce recensement est de connaître l’effectif réel du personnel et maîtriser la masse salariale. Selon le maire de la commune de N'Djamena, Ali Haroun, "on ne peut pas payer avec l'argent des contribuables ceux qui ne travaillent pas pour le compte de la mairie. Ce n'est pas du tout normal".



Les quatre sous-commissions mises en place ne peuvent pas suffire, raison pour laquelle la mairie a fait l’appel à l’Agence nationale des titres sécurisés (ANATS) pour l'aider à informatiser les données du personnel de la mairie et l'accompagner à avoir des données fiables.



Le 18 septembre 2021, un arrêté a été signé, mettant sur mise sur pied d'une commission chargée de superviser la paie du personnel communal pour le mois de septembre. “Aussitôt nous avons saisi les banques de la place avec lesquelles nous avons l’habitude de virer les salaires du personnel pour informer que le salaire du mois de septembre sera payé par billetage afin de vérifier la présence physique de nos agents", a expliqué Ali Haroun.



"Nous avons également pris une note de service conformément à l’arrêté mettant en place quatre sous-commissions de paie”, a-t-il détaillé.