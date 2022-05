Tchad : la mairie d'Abéché appelle la population à ne pas céder aux appels à manifester

Le maire de la ville d'Abéché, Mahamat Saleh Ahmat Adam, appelle la population à ne pas manifester demain, à travers un communiqué rendu public et lu à la radio mais aussi à travers des speakers sillonnant les différents quartiers.



Depuis quelques jours, des rumeurs font état d'une nouvelle manifestation demain pour exiger la libération immédiate des personnes arrêtées à la suite des manifestations du 14 mai.



"Des personnes font circuler des rumeurs et des informations non fondées pour perturber la quiétude des paisibles citoyens", affirme le maire qui demande à toute la population de "cultiver la paix, le bon vivre-ensemble et la cohabitation pacifique au lieu d'attiser la haine et le mépris de l'autre".



Mahamat Saleh Ahmat Adam appelle à la vigilance et à l'esprit de responsabilité de toute la population et plus particulièrement des parents pour empêcher les enfants de sortir dans les rues pour des actes de vandalisme et le désordre.