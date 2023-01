Tchad : la mairie de N'Djamena adopte un budget primitif de 15,2 milliards FCFA

Les conseillers municipaux de la commune de la ville de N’Djamena ont adopté, lors d'une session ordinaire tenue le mardi 24 janvier, le projet de budget primitif pour l'exercice 2023.



Les débats ont été menés dans un climat de convivialité, et selon les attentes de la déléguée générale du gouvernement auprès de la commune de N’Djamena, Mme Amina Kodjiana.



La présidente du conseil municipal, Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga, s'est réjouie des résultats obtenus lors de cette session et a déclaré que cela reflète la volonté des conseillers municipaux de continuer à améliorer les conditions de vie de la population de N’Djamena.



Le budget primitif adopté s'élève à 15.216.753.545 FCFA et des recommandations supplémentaires ont également été adoptées.



Mme Bartchiret Fatimé Zara Douga a promis de mettre en œuvre ces recommandations, notamment en ce qui concerne l'enlèvement des déchets, l'hygiène et l'assainissement, l'éclairage public, l'entretien des routes et la sécurité des biens et des personnes.