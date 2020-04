Tchad : la mairie de N'Djamena dénonce le non-respect du couvre-feu

Le maire de la ville de N'Djamena, Saleh Abdel-Aziz Damane, a déclaré mercredi avoir constaté avec regret que depuis la publication du décret n° 577 du 15 avril 2020 portant prorogation du couvre-feu, bon nombre de citoyens ne respectent plus les termes dudit décret et ce, malgré le réajustement des horaires qui sont désormais de 20h à 5h.



Le maire rappelle que le couvre-feu est "l'une des mesures barrières que le Gouvernement a pris pour lutter efficacement contre la maladie du coronavirus."



Il invite chaque citoyen à "se conformer aux horaires qui sont de 20h à 5h et appelle les forces de l'ordre à faire respecter ces horaires."