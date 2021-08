Tchad : la mairie de N'Djamena est à l'œuvre pour l'assainissement des marchés

Très tôt le matin, les agents de la mairie centrale de la ville de N'Djamena, appuyés par la municipalité de la commune du 7ème arrondissement, ont procédé à une grande opération de nettoyage au marché de poisson, communément appelé Taradona et au marché Al Afrah au quartier Chagoua.



L'opération a été supervisée par le maire de la ville de N'Djamena, Ali Haroun. Dans son intervention, Ali Haroun a précisé que cette opération doit être suivie de près par des instructions qui seront données par les agents municipaux. Il a également demandé aux commerçants de mettre la main à la patte en vue d'assainir le marché.



Le délégué de la ville de N'Djamena, Brahim Seïd Mahamat, a pour sa part constaté que l'état de ce marché est dégoûtant. Il a ajouté que l'on a le doute sur ce qu'on mange. "On gaspille plus pour l'achat de médicaments pour nous soigner que pour manger", se lamente le délégué.



Des produits alimentaires et cosmétiques de 22 tonnes ont été saisis par les agents de la police municipale, les agents des renseignements généraux, les agents des services d'hygiène et d'assainissement. Ils ont été incinéré à Mandjafa.