Tchad : la mairie de Sarh inaugure un rond-point pour fluidifier la circulation

Le maire de la ville de Sarh, Mme Altonan Marie Patrice a réceptionné à Sarh, l’espace dénommé « rond-point du petit marché » de Yalnas, situé dans le 1er arrondissement. Selon elle, la reconstruction de ce rond-point a pris 45 jours, et ceci grâce à l'appui financier de la commune de Sarh.



Mme Altonan Marie Patrice a par ailleurs précisé que ce rond-point va permettre à la ville de Sarh, de redorer son blason en termes d'embellissement d'une part, et d'autre part, rendre la circulation fluide.



Elle a exhorté la population de Sarh, et précisément celle du 1er arrondissement, à prendre soin de ce rond-point, et d'être vigilante, à pied, à moto ou au volant d'un véhicule.



Enfin, elle a demandé à tout un chacun de cultiver la paix, le vivre-ensemble, comme le veut le gouvernement de transition, étant donné que le rond-point se trouve en plein milieu du marché, et connait une circulation très dense.