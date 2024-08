Tchad : la mairie du 7ème arrondissement de N’Djamena en action contre les inondations

En effet, la mairie du 7ème arrondissement de la ville de N’Djamena a lancé une action de curage des caniveaux sur l'axe rond-point de Dembé, et celui du 10 octobre.



Suite aux inondations dont fait face la population de cet arrondissement, la commune a procédé au curage des caniveaux pour ainsi renforcer l'évacuation rapide des eaux de pluie.



Compte tenu de la situation sur l'axe reliant le marché de Dembé et le rond-point gazelle, il est urgent pour la mairie de prendre des mesures pour davantage renforcer le nettoyage des canaux d'évacuation. Ainsi, la mairie intervient partout pour apporter sa contribution dans la lutte contre les inondations qui sont une menace pour la population.



Et la situation actuelle mérite le soutien de tous, car la menace est partout. Les activités entamées, il y a quelques jours, se poursuivent, ce 20 août 2024. Les jeunes, munis de pelles, pioches, gangs et bottes, travaillent ardemment pour libérer les caniveaux de leur charge.



Selon ces jeunes, cette action vise à venir au secours de la population qui souffre du phénomène naturel à travers les inondations. A cette occasion, ils lancent un appel à d'autres jeunes de les rejoindre, pour ensemble poser des actions citoyennes. De l’autre côté, le travail se fait à l'aide de bulldozers.