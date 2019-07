Tchad : la mairie du 9ème de N'Djamena offre 11.250 kg de vivres

La mairie du 9ème arrondissement de N'Djamena a offert vendredi, 450 sacs de 25 kg de haricots à plusieurs centaines de personnes démunies, notamment des handicapés, veuves et personnes âgées.



La cérémonie s'est déroulée en présence du délégué général du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena, Djibert Younous et des responsables communaux.



"Ce geste n'est pas le premier et ne sera pas le dernier. Nous allons continuer", a déclaré Mahamat Kerima Saleh, maire du 9ème arrondissement.



D'après Djibert Younous, délégué général du Gouvernement auprès de la Commune de N'Djamena, "c'est un geste qui va dans le sens du développement, dans le sens de l'accompagnement de la population de chaque commune."



"Je profite de cette occasion pour réitérer mes encouragements et mes félicitations à l'équipe dirigeante de votre commune pour qu'elle puisse continuer dans cet élan pour bien s'occuper de sa population", a-t-il ajouté.



Les bénéficiaires ont reçu, chacun leur tour, un sac de haricots des mains des responsables communaux.