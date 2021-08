Tchad : la mairie évacue une chaussée engorgée dans le 9ème arrondissement

Dans la ville de Ndjamena, tôt ce matin, les agents municipaux de la mairie du 9ème arrondissement de la ville ont pris d'assaut tout le long de la voie bitumée. L’objectif consistait à dégager tous ceux qui exercent des petits commerces au bord du goudron, afin de libérer la chaussée occupée par des particuliers. À leur passage, des tables renversées, des bancs, kiosques de vente de crédit, et des sandwicheries à proximité du goudron ont été évacués.



Selon l'explication d'un agent municipal, « ces opérations visent à rendre libre la circulation parce que la mairie a constaté qu'il y a souvent l'embouteillage durant la journée ». L’agent poursuit en expliquant que les hauts cadres qui passent ont de la peine à circuler, de même que les camions de transitaires. Cette opération a commencé depuis le lycée de Walia, jusqu'au deux ronds-points menant à l'entrée sud du pont à double voie de la capitale.



Le chef de l'opération qui a requis l'anonymat nous donne des précisions : « nous veillerons à appliquer cette mesure et d'ailleurs, c'est pour le bien-être de la population. Il y a certains cas d'accidents qui seront évités. Quelques agents seront affectés au quotidien sur ces axes pour la surveillance ».

Derrière eux, quelques citoyens estiment que « c'est de l'eau sur le dos du canard », car quelques instants plus tard, « les petits commerces referont surface, tandis que la mairie viendra collecter les taxes », ajoute un vendeur d’essence à la sauvette. Si les autorités prennent une multitude de décisions, l’application dans la pratique pose énormément de problèmes.