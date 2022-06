Tchad : la malnutrition "est la cause de 43% des mortalités infantiles"

De janvier à avril 2022, 93 562 enfants ont souffert de la malnutrition. La malnutrition est la cause de 43% des mortalités infantiles au Tchad. Elle freine la croissance économique, selon le coordonnateur du Programme national de lutte contre la malnutrition, Dr. Kimassoum.



Il s'est exprimé ce 13 juin au cours d'une rencontre relative à l’évaluation des activités de la campagne de vaccination contre la poliomyélite dirigée par le ministre de la Santé publique et de la Solidarité nationale Dr. Abdel-madjid Abderahim.



Au cours de la rencontre, le coordonnateur du Programme national de lutte contre la malnutrition a présenté le contexte et justification, l’insécurité alimentaire et la situation nutritionnelle. Les différents services du programme et leurs missions de même que le plan d’action de l’année en cours ont été détaillés, indique le ministère de la Santé publique.