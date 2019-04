Tchad : “la marche n’est pas contraire aux exigences de l’ordre public”, selon des collectifs

Le collectif "ça doit changer" et la plate-forme ''Au nom du respect'' (ANDUR) ont exprimé ce vendredi dans un communiqué leurs vives préoccupations au sujet des leaders de la société civile arrêtés lors de la marche pacifique du 25 avril 2019.



Dans ces conditions, ils tiennent à rappeler à l'opinion publique que cette marche à caractère pacifique n'est pas contraire aux exigences de l'ordre publique de sorte à conduire à l'arrestation de ces derniers.



Par ailleurs, ils regrettent les multiples arrestations orchestrées contre les leaders d'opinion de la société civile et exigent leur libération sans condition.



Ils se disent déterminés à faire usage des moyens de lutte pacifique pour faire respecter les droit humains et surtout prévaloir l'intérêt de la population tchadienne, expliquent le porte-parole du collectif "ça doit changer", Ahmat Boulama Achamane et le chargé de communication d'ANDUR, Amos Reounodji Bomia.