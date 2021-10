TCHAD Tchad : la mécanique-auto, un métier porteur mais exigeant

Par Tchonchimbo Ouapi Raphaël - 19 Octobre 2021



Etre mécanicien-automobiliste nécessite énormément de patience pour surmonter les grandes pannes des engins.

Le Centre Technique d'apprentissage et de Formation Professionnelle (CTAFP), situé dans le huitième arrondissement de N’Djamena, est une institution religieuse de l'Eglise catholique qui forme les jeunes dans plusieurs domaines techniques. Ce 29 septembre 2021, dans la cour de l’institution, l’on aperçoit des anciens et nouveaux étudiants, certains assis sous les arbres autour d'un débat houleux sur les temps de vacances passées et les stages pratiques dans les ateliers et garages, surtout pour les jeunes garçons. Quelques étudiants anciens surtout, acceptent de s'exprimer sur le choix de ce métier.

Alexis, étudiant en troisième année en mécanique automobile, a donné ses impressions : « tout d'abord, c'est un rêve qui s'accomplit car, étant enfant je rêvais être un grand mécanicien pour réparer les voitures et me voici devenu mécanicien par anticipation, car c'est d'ici juin 2022, je terminerai la formation par la grâce de Dieu ». Il en faut vraiment du courage surtout, ajoute-t-il.



Un autre s'est longuement exprimé dans le même sens. « Je suis Nelemsengar Innocent, ancien étudiant de CTAFP, je suis venu voir la direction, j'ai choisi ce métier par vocation. Le centre nous donne beaucoup plus la théorie, la pratique pas vraiment, or ça devrait être plus de pratique parce que c'est rien que technique ce métier. Je conseille à ces jeunes d'assister les dépannages des engins avant de venir ici. Ils pourront apprendre sur le tas et venir au centre. Cela aidera beaucoup plus selon ma vision, car les encadreurs dans les ateliers et garages n'aident pas trop les jeunes qui viennent faire la pratique pendant les vacances. Il faut avoir un bon encadreur et surtout s'armer de courage ».



L'essentiel en mécanique est qu'il faut connaître réfectionner n'importe quelle marque de moteurs, avoir les outils performants. Il faut avoir sa caisse à outils bien garnie, peut-on apprendre Innocent déplore le fait que CTAFP n'a pas des ateliers pour permettre aux étudiants de faire le stage. « Normalement, c'est le centre qui devrait nous trouver les lieux de stage mais malheureusement, cela n’est pas fait. Bon nombre de de jeunes chôment par découragement et surtout, par manque d’ateliers. Moi particulièrement, comme j'ai fini, je dois me perfectionner pour plus d'expérience afin de résoudre les pannes difficiles et aussi, réparer toutes les marques de voitures surtout les engins électroniques qui envahissent nos villes », conclut Innocent.



En ce qui concerne les projets, ce jeune déclare que ses camarades et lui, actuellement en stage dans des différents garages et ateliers, souhaitent mettre sur pied un projet et le déposer à l'Office national pour la promotion de l'emploi (ONAPE) pour solliciter l'appui de cette institution afin d'ouvrir un grand garage, offrant d’autres services (réparation des véhicules en cas d'accident routière et autres) En définitive, la mécanique-auto est un métier qui génère de l'argent quand on le maitrise, et la performance des outils dont on dispose. Et dans le cas d’espèce, le courage et la détermination sont deux principes qui sont déterminants pour la réussite.





