Tchad : la mendicité interdite dans le périmètre urbain de Ndjamena

Dans un communiqué officiel rendu public ce 19 juillet 2022, le maire de la ville de Ndjamena, Ali Haroun, s’insurge contre la mendicité.



« Suite aux multiples accidents causés par des personnes pratiquant la mendicité autour des ronds-points, dans les différentes artères, devant les banques et institutions, le maire de la commune de la ville de Ndjamena rappelle, une fois de plus, que cette pratique est strictement interdite dans le périmètre urbain », peut-on lire.



Par ailleurs, le maire de la ville de Ndjamena invite les parents des mineurs qui s'adonnent à cette pratique de prendre des dispositions pour les en empêcher.



Enfin, face à cette situation, le commissaire central de la Police nationale, le commandant de la légion N°10 de la Gendarmerie nationale et le directeur de la Police municipale et de la protection civile, sont chargés d’exécuter les termes de présent communiqué « qui ne souffrira d'aucune exception », selon le maire de la ville de Ndjamena.