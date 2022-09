Tchad : "la micro-finance, c'est ça qui va sortir la population de la pauvreté", Ali Adoum

Ali Adoum Manany, participant au dialogue national, a exprimé le 21 septembre sa préoccupation sur la question de la pauvreté. "Nous sommes un pays pauvre. Nous avons eu le pétrole. Aujourd'hui, on nous parle de l'or, qu'est-ce que ça va nous rapporter ? Mais il y a quelque chose qui va nous aider. Je voudrais que ça sorte clairement : la micro-finance, c'est ça qui va sortir la population de la pauvreté", indique l'intervenant.



"Si on ne considère pas la femme qui vend dans la rue, ce n'est pas les sociétés ou les multinationales qui vont nous sortir de la pauvreté, je ne pense pas. Si on a des économistes qui sont parmi nous, qu'ils nous prouvent le contraire. La micro-finance doit être un secteur à part entière", poursuit Ali Adoum Manany.



Il ajoute que la raison pour laquelle le Tchad n'arrive pas à émerger est aussi liée à la mauvaise gouvernance. "Partout en Afrique, la micro-finance a fait sortir les gens de la pauvreté et nous devrions emboiter le pas", préconise-il.