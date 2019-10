Tchad : la ministre Ardjoune Khalil Djallal appelle à cultiver l’esprit de tolérance

La ministre de la Femme, de la Protection de la petite enfance et de la Solidarité nationale, Dr. Ardjoune Djallal Khalil est arrivée à Abéché ce samedi 17 octobre 2019.



Elle a été accueilli à une dizaine de kilomètres à la sortie ouest d'Abéché par le secrétaire général de la province du Ouaddai, Mahamat Abdelkerim Ali, entouré pour la circonstance de ses proches collaborateurs.



La ministre est accompagnée de cadres et de techniciens de son département. Elle a eu une rencontre ce vendredi matin dans la salle de réunion de l’ex-gouvernorat, avec les différents responsables administratifs, traditionnels et les différentes couches socio-professionnelles de la province.



Dans son mot d'introduction, la déléguée provinciale de la femme du Ouaddai, Mme. Nafissa Yakhoub Moussobane s'est réjouit de la présence de la ministre en charge de la femme au Ouaddai.



Pour elle, cela témoigne à suffisance de l'intérêt qu'accorde le gouvernement à la problématique du genre et à la promotion de l'égalité des chances.



Le chef de service civil de la politique nationale genre du ministère en charge de la femme, Souleymane Toralate a entretenu l'assistance sur l'importance de ce document qui, selon lui est bénéfique pour toutes les communautés tchadiennes.



Pour sa part, le gouverneur de la province du Ouaddai, Ramadan Erdebou a relevé que la province du Ouaddai est l'une des trois provinces les plus affectées par le mariage d'enfants, les mutilations génitales féminines et la non scolarisation des filles. Cependant, le gouverneur a réitéré sa détermination et son engagement à œuvrer pour la réussite de cette mission.



Prenant la parole, le chef du département de la femme, de la protection de la petite enfance et de la solidarité nationale, Dr Ardjoune Djallal Khalil a relevé que sa venue à Abéché est relative à la vulgarisation et à la mise en œuvre de la politique nationale genre qui a été adopté depuis décembre 2017.



Pour la ministre, la politique nationale genre prend en compte toutes les difficultés que rencontrent la société tchadienne y compris les pratiques néfastes, l'éducation et la violation des droits de la femme. Elle sollicite l'implication des autorités à divers niveaux, notamment les leaders religieux pour sensibiliser la population sur la question du vivre ensemble afin d’assurer la protection de la femme et de l'enfant, et garantir le bien-être de la communauté et du développement durable.



La ministre en charge de la femme a enfin exhorté les uns et les autres à cultiver l'esprit de tolérance pour construire une société épargnée de tous les maux qui entravent son épanouissement.



La remise des documents relatifs à la vulgarisation et à la mise en œuvre de la politique nationale genre aux autorités puis la signature de l'engagement de cet accord ont mis un terme à la rencontre.