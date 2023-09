Tchad : la ministre d'État Amina Priscille Longoh fait le bilan de la révision du fichier électoral à N'Djamena

La Ministre a également tenu à exprimer ses félicitations et sa gratitude envers les plateformes de la société civile, les associations de femmes, de jeunes, de personnes vivant avec un handicap, ainsi que les partis politiques qui ont joué un rôle essentiel dans la sensibilisation et la mobilisation des populations pour cette opération.



Cette révision du fichier électoral est une étape importante dans le processus démocratique au Tchad, et elle témoigne de l'engagement du gouvernement à garantir des élections justes et transparentes. La Ministre Amina Priscille Longoh a souligné l'importance de la participation citoyenne et de l'inclusion de tous les segments de la société dans ce processus électoral.



La réunion de presse s'est conclue par un appel à la collaboration continue entre les acteurs de la société civile, les autorités et les citoyens pour garantir le succès des prochaines élections et le renforcement de la démocratie au Tchad.