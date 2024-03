Tchad : la ministre de l’Energie en visite privée à Sarh

La ministre de l’Energie, Mme Ndougonan Mbakasse Riradjim, accompagnée d’une forte délégation est arrivée ce 22 mars 2023 à Sarh.



Elle a été accueillie à l’aéroport de la ville de Sarh, par le gouverneur de la province du Moyen-Chari, Abderrahmane Ahmat Bargou et du maire de la ville, Mme Kabo Rachel Souidnan. Après, la ministre de l’Energie a été conduite à la résidence du gouverneur.



Selon la cheffe du département de l’Energie, l’objectif de cette visite privée est de participer activement au grand Forum Ngam, axé autour du thème : « Communauté Ngam, unissons-nous et agissons pour le développement de notre terroir », prévu du 25 au 29 mars 2024 à Maro, chef-lieu du département de la Grande-Sido.



« En tant que fille de ce département, j’ai le plein devoir d’apporter ma contribution pour son développement, qui aujourd’hui, connait des problèmes, à cause de l’état de la route. Et si je suis venue quelques jours avant le lancement du Forum, c’est aussi pour remercier vivement tous les militants, militantes et sympathisants du MPS du Moyen-Chari qui ont fait preuve de maturité, lors du référendum constitutionnel en votant pour le Oui. Je demande encore à tous ces militants d’être soudés, afin d’affronter les prochaines élections avec vivacité », a précisé Mme Mme Ndougonan Mbakasse Riradjim.



Il faut noter que le Forum Ngam va regrouper tous les fils et filles ressortissants de la Grande-Sido, et ceux de la diaspora.