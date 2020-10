Tchad : la ministre de la Femme à Abéché, à la tête d'une délégation

La ministre de la Femme et de la Protection de la petite enfance, Amina Priscille Longoh, est arrivée jeudi à Abéché, chef-lieu du Ouaddaï, à la tête d'une délégation.



Elle a été accueilli à l'aéroport par le gouverneur de la province, le général Brahim Seid Mahamat, a constaté Alwihda Info.



L'objectif de sa mission est de sensibiliser la population contre la mutilation féminine et le mariage des enfants.



Amina Priscille Longoh va rencontrer cette matinée, à l'hôtel trois étoiles d'Abéché, les leaders d'opinion, les organisations féminines, les chefs religieux et coutumiers et les services concernés de l'État pour évoquer ces différents sujets.