Tchad : la ministre de la Formation professionnelle visite les stands de la Maison de la femme

Mme Djimet Mouss Oumar, ministre de la Formation professionnelle, des Métiers et de la Microfinance a effectué une visite spéciale auprès des différents stands de la Maison nationale de la femme.



L'objectif de cette visite s'inscrit dans le cadre de la Journée internationale de la femme et aussi, la Semaine nationale de la femme tchadienne (SENAFET/JIF).



Au terme de cette visite, l’on a appris que la femme tchadienne est une composante incontournable de la population tchadienne. Elle est très créative et entreprenante, et à travers ces expositions, elle a démontré ses talents, a souligné le ministre.



Il s’agit d’une énorme créativité et de production en milieu féminine. Par conséquent, il faut plaider pour un programme gouvernemental, en vue de pouvoir identifier tous ces produits, et leur donner une marque d'assurance qualité.