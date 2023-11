Tchad : la ministre des Hydrocarbures échange avec les marqueteurs pour lutter contre la pénurie

Lors d'une réunion d'urgence avec le Conseil National des Pétroliers et le Groupement des Professionnels Pétroliers, elle a pointé du doigt les pratiques de certains marqueteurs qui ne livrent pas le carburant aux stations-services, contribuant ainsi aux longues files d'attente et à l'indisponibilité du produit.



La ministre Naïmbaye a déploré ces agissements qui empêchent les citoyens d'accéder au carburant nécessaire à leur quotidien. Elle a rappelé que les modalités de distribution n'ont pas changé et que les marqueteurs doivent assumer leurs responsabilités.



Elle a affirmé que son département prendra des mesures pour résoudre rapidement cette crise et a insisté sur la nécessité pour les marqueteurs de respecter les termes de l'agrément qui leur a été accordé. La ministre a souligné l'importance du civisme et du respect des besoins des citoyens.