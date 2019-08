Tchad : la ministre du Commerce, Achta Djibrine Sy prête serment

La nouvelle ministre du Développement industriel, commercial et de la Promotion du secteur privé, Madame Achta Djibrine Sy, a prêté serment ce lundi 19 août au cours d'une audience solennelle qui s'est tenue au Palais présidentiel.



La prestation de serment s'est déroulée conformément à la loi fondamentale promulguée le 4 mai 2018 et l’ordonnance n° 13 du 24 mai 2018.



Mme. Achta Djibrine Sy a été nommée au terme du remaniement du gouvernement du 11 août dernier.



Après avoir ouvert la séance, le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour a invité le greffier en chef Tog-Yeallah Nodjitoloum à lire le décret nommant Mme. Achta Djibrine Sy.



La première avocate générale près la Cour suprême, Mme Fatimé Zenaba Koulro-Bézo a demandé à Mme. Achta Djibrine Sy de peser avec rigueur chacun des mots contenus dans le serment et de s’acquitter de sa tâche avec humilité.



Le président de la Cour suprême, Samir Adam Annour a ensuite donné acte au greffier en chef de la lecture de l’acte de nomination.



Le président de la République a félicité Mme. Achta Djibrine Sy et lui a souhaité plein succès dans sa mission.



Le 13 août dernier, deux nouveaux ministres ont également prêté serment, en l'absence de Mme. Achta Djibrine Sy. Il s'agit du ministre de la Santé publique, Pr. Mahamoud Youssouf Khayal et de la ministre de la Formation professionnelle et des Petits métiers, Mme. Chamssal-Houda Abakar Kadadé.