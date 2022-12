Tchad : la ministre du Genre et de la Solidarité nationale en visite de travail à Laï

La ministre du Genre et de la Solidarité nationale, Mme Amina Pricile Longoh est arrivée ce 05 décembre 2022 à Laï, pour une visite de travail.



Accueilli à 10 km à l’entrée sud de la ville de Laï, plus précisément à Dombala par le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miyayo, qui avait à ses côtés les conseillers nationaux de transition, le cortège de la ministre du Genre et de la Solidarité nationale a été conduit au gouvernorat.



A cette occasion, les organisations féminines ont pris d'assaut l’entrée de la résidence du gouverneur pour réserver un accueil chaleureux à la ministre, d’où elle a exécuté quelques pas de la danse Gangan.



Après cette démonstration de la danse, la ministre a été conduite au salon. Très enthousiasmé, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miyayo a souhaité la bienvenue à la délégation ministérielle, avant de transmettre les doléances de la population de la Tandjilé à la ministre. Le chef du département du Genre et de la Solidarité nationale, Mme Amina Pricile Longoh a rencontré les organisations féminines.



Les femmes ont saisi l'occasion pour exprimer leurs difficultés. Il s'agit entre autres, le manque de financement, des structures d'accueil et d'orientation des femmes et des filles. L'occasion pour les personnes vivant avec un handicap de demander également un centre de rééducation publique des handicapés. Des chèques, d'une valeur de cinq millions et deux millions, ont été remis respectivement à la coordination des organisations féminines pour le développement de la Tandjilé, et à la faîtière des organisations des personnes vivant avec un handicapé.



Les bénéficiaires quant à elles, ont exprimé leur gratitude à la ministre pour cet appui financier qui leur permettra de booster leurs activités génératrices de revenus. Après la rencontre, la délégation ministérielle s'est ébranlé au centre social de Laï, pour la remise officielle d’un don de vivres au comité de gestion de crise de la Tandjilé. 1000 sacs du riz de 50 kg, 300 bidons d'huile de 20 litres qui sont destinés aux sinistrés des inondations.



Réceptionnant ce don, le gouverneur de la province de la Tandjilé, Doudlengar Miayo a remercié les plus hautes autorités du pays pour ce geste très humanitaire. Il a rassuré la ministre que ces vivres iront directement aux nécessités.