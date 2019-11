Tchad : la ministre française des Armées reçue par le président Idriss Déby

La ministre française des Armées, Florence Parly, a été reçue lundi à la Présidence par le chef de l'Etat Idriss Déby.



A la sortie d'audience, la ministre a indiqué à la presse que “c'est un combat long et difficile. Nous avons besoin de pouvoir nous appuyer sur des partenaires fiables comme l'est le partenaire tchadien.”



La ministre a remercié le président Déby d'accueillir la force Barkhane et pour sa contribution aux côtés de la France dans la lutte contre le terrorisme.



“Nous avons également abordé ensemble les progrès réalisés par la force conjointe du G5 Sahel. Il y a eu une opération dans la partie nord du Sahel qui a été réalisé au cours du mois d’octobre et qui a permis la découverte d’armes et donc la confiscation d’armes importantes. C’est un des succès récents de la force conjointe”, a ajouté la ministre.



“J’ai souligné auprès du président Déby la nécessité de continuer d’accompagner cette force conjointe qui est en phase progressive d’opérationalisation. Nous avons également abordé la question de la lutte contre Boko Haram autour du Lac Tchad. Des progrès qu’il est possible de faire dans un certain nombre de domaines ont été très précisément listés par le président Déby”, a-t-elle souligné.



L’entretien a duré une quarantaine de minutes, en présence du ministre en charge de la défense, du conseiller à la defense et du directeur de cabinet du président Déby.



Apres son entretien avec le président Idriss Deby, elle partira en cours de journée au Burkina Faso où elle va s'entretenir avec le président Burkinabé Kaboré, avant de rendre visite aux forces spéciales à Ouagadougou.



Elle est attendue dans la soirée à Bamako où elle passera la journée de mardi au Mali. La ministre repartira mardi à Paris.