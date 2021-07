Tchad : la mise en place de l'Observatoire de la promotion de l'équité de genre se précise

N'Djamena - La ministre de la Femme, de la Famille et de la Petite enfance, Amina Priscille Longoh, a lancé le 28 juillet un atelier de validation des textes statutaires pour la mise en place de l'Observatoire de la promotion de l'équité de genre.



L'Observatoire est investi de la mission de monitoring, de contrôle et d'évaluation des progrès réalisés en matière de promotion de genre.



La ministre a exhorté les participants à analyser objectivement le contenu des textes afin d'édifier les acteurs et décideurs sur la question de la promotion du genre pour apporter des solutions.



"L'UNFPA oeuvre pour qu'aucune femme ne meurt en donnant la vie (zéro décès maternel) et qu'aucune femme ne soit victime des violences basées sur le genre", a affirmé Hounton Sennen, représentant de l'UNFPA.