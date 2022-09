TCHAD

Tchad : la mobilité rurale contre les violences de genre au Moyen Chari et au Mandoul

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 12 Septembre 2022

L'Agence de développement économique et social (ADES) a organisé le 6 septembre 2022 à Sarh, chef-lieu de la province du Moyen Chari, une session de communication et d'information concernant le Projet de mobilité et de connectivité rurale des violences basées sur le genre dans les provinces du Moyen Chari et du Mandoul.