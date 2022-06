Tchad : la nomination d'administrateurs compétents comme solution aux conflits intercommunautaires

Les conférenciers Dr. Ali Zakaria, Dr. Fouda Djourab, Tamita Djidingar et Haroun Moussa se sont relayés pour citer les causes des conflits. Il s'agit entre autres de l’accaparement des terres par la force, le non respect des couloirs de transhumance, la nomination des gouverneurs, préfets et sous-préfets qui n’ont aucune compétence ni expérience et qui prennent partie en cas de conflit, la création des chefferies traditionnelles sans terroir, la pratique de l'élevage par les autorités administratives, la fourniture d'armes de guerre aux éleveurs, l’injustice, l’impunité, l’inégalité et les abus de pouvoir par les chefs des unités administratives.



Parmi les solutions proposées : la suppression de certaines chefferies traditionnelles, revoir la nomination des chefs des unités administratives sans niveau ni compétence, la dépolitisation du pouvoir public, l’implication des décideurs publics, la création des conditions nécessaires pour accompagner les éleveurs, agriculteurs et communautés, ainsi que l’application des textes et lois sur les conflits.



Ces conférences-débats qui ont lieu en prélude du dialogue national visent à mener des réflexions et trouver des solutions. Pour le vice-président du CODNI, Armand Djegoltar, d'autres conférences-débats auront lieu pour favoriser la réussite du dialogue.