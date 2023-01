Tchad : la nouvelle DGA de la SHT prend fonction

Une cérémonie de passation de service s’est déroulée ce 18 janvier 2023, à la tête de la direction générale de la Société des Hydrocarbures du Tchad (SHT).



L’inspecteur général, Dr Lwalaba Digali, représentant le ministre des Hydrocarbures et de l’Energie, a présidé cette cérémonie qui a vu la nomination de Mme Djalila Abdourahim, en tant que directrice générale adjointe de la SHT.



Cette nomination intervient, suite au décret N°0038/PT/PM/MHE/2023 du 17 janvier 2023, qui a vu Zakaria Saboun appelé à d'autres fonctions.



La nouvelle directrice générale adjointe a été exhortée par le représentant du ministre à se mettre rapidement au travail, et à relever les défis liés qu’imposent ses nouvelles fonctions.



La Société des Hydrocarbures du Tchad joue un rôle crucial dans l'exploration et la production d'hydrocarbures dans le pays.