Tchad : la nouvelle cheffe de l'ONAMA/Kyabé promet de relever les défis de la station

Après avoir passé 9 mois à la station provinciale de l'ONAMA/Kyabé, le chef de ladite station, Hassane Lamé, cède son fauteuil à Mme Ronel Judith, qui devient la nouvelle cheffe de l'ONAMA/Kyabé.



La cérémonie de passation de pouvoir s'est déroulée en présence du secrétaire général du département du Lac-Iro, du directeur des stations provinciales, Adam Brahim Tété, de plusieurs confrères journalistes, ainsi que de nombreux invités.



Le directeur des stations provinciales, Adam Brahim Tété, a d'abord salué le travail remarquable effectué par Hassane Lamé, qui a fait preuve de professionnalisme et de courage tout au long de sa mission. Il a ensuite encouragé la nouvelle cheffe, Mme Ronel Judith, à travailler avec assurance, à respecter la ligne éditoriale de l'ONAMA et à faire preuve de professionnalisme dans ses nouvelles fonctions.



Le chef sortant, Hassane Lamé, a félicité Mme Ronel Judith pour sa nomination à ce poste de responsabilité. Il a évoqué les difficultés rencontrées pendant son mandat, notamment le manque de personnel, l'insuffisance de matériel, et le manque de moyens de transport.



Il a exhorté ses collègues journalistes à soutenir Mme Ronel Judith, pour l'aider à surmonter les défis qui l'attendent. Lors de l'installation de la nouvelle cheffe, le secrétaire général du département du Lac-Iro, Mady Nayalta, a plaidé auprès du directeur des stations provinciales, soulignant que la station de l'ONAMA/Kyabé n'émet plus depuis près d'un an, laissant la population du Lac-Iro déconnectée des informations provinciales et nationales.



Il a également félicité le chef sortant pour son travail et a demandé à la nouvelle cheffe de ne pas hésiter à collaborer avec l'administration en cas de besoin. Mme Ronel Judith a remercié les plus hautes autorités du pays pour la confiance qui lui a été accordée, en lui confiant ce poste de responsabilité. Elle a sollicité la collaboration de tous, pour relever les défis qui l'attendent.



Avant de quitter Kyabé, elle a demandé qu'une équipe technique soit dépêchée pour remettre la radio en marche.