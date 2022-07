Tchad : la nouvelle date du dialogue contestée par manque d'inclusivité

Ces organisations de la société civile et politiques évoquent plusieurs raisons : l'importance d'une telle assise exige un décret au lieu d'un arrêté ; le mot "souverain" a disparu de l'arrêté, en contradiction avec l'engagement du président du Conseil militaire de transition (CMT) du 31 décembre 2021 ; un dialogue ne peut être convoqué sans l'obtention d'un accord avec tous les politico-militaires ; aucun organe paritaire de préparation du dialogue n'a été mis sur pied ; aucun climat apaisé de dialogue n'est favorisé, avec notamment la condamnation des leaders de Wakit Tamma à sursis à la suite de la marche du 14 mai 2022.



Pour ces organisations, "le CMT et son gouvernement ont démontré leur incompétence et ont lamentablement échoué dans la gestion de la transition". Les signataires de la déclaration interpellent l'Union africaine et la communauté internationale pour soutenir un sincère dialogue inclusif et consensuel.