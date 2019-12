Tchad : la nouvelle équipe dirigeante de l'Université Adam Barka installée

L'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yaya Ibrahim Djabaye, a installé lundi après-midi la nouvelle équipe de l'Université Adam Barka d'Abéché, dans la salle multimédia de l'établissement universitaire. L'évènement a eu lieu en présence d'enseignants-chercheurs et de responsables de l'Université.



Nommée par décret n° 2023 du 29 novembre dernier, la nouvelle équipe de l'Université Adam barka est désormais installée dans ses fonctions respectives.



La nouvelle équipe est dirigée par Mahamat Seid Ali Malloum, Dr. Atteib Idriss Halaw-law et Dr. Mbague Diondoh, respectivement président, vice-président et secrétaire général.



Dans son discours, le président sortant de l'Université, Dr. Ousman Mahamat Adam a souligné que son séjour à la tête de l'UNABA est un succès. Il a attiré l'attention de son successeur sur les projets en cours de réalisation au profit de ladite institution.



Installant la nouvelle équipe, l'inspecteur général du ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Yaya Ibrahim Djabaye a félicité l'équipe sortante pour le travail abattu. Il a rappelé que l'UNABA constitue la deuxième université au Tchad. Il a exhorté la nouvelle équipe au travail bien fait afin de mériter la confiance des plus hautes autorités du pays. La formation des jeunes demeure le souci permanent du chef de l'Etat, a-t-il expliqué.



Le nouveau président de l'UNABA, Mahamat Seid Ali Maloum, a exprimé sa reconnaissance au nom de de toute l'équipe nouvellement installée, aux plus hautes autorités du pays pour cette marque de confiance.



Il compte sur l'appui de ses collaborateurs afin de donner un caractère moderne à l'agence comptable et aux nouveaux services pour rendre transparente la gestion administrative et financière de l'UNABA.



L'UNABA a été créée en 2003. Elle compte aujourd'hui 13 départements et plus de 8600 étudiants.