Tchad : la nouvelle équipe provinciale de la CCIAMA au Logone Occidental installée

Moundou - Le gouverneur de la province du Logone Occidental, Ahmat Taha Mahamat, a présidé samedi la cérémonie d'installation officielle de la nouvelle équipe dirigeante provinciale de la Chambre de commerce, de l'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat (CCIAMA) du Logone Occidental. Il s'agit du président Moussa Saleh Brahim et son vice-président Djarangar Ngaryom.



La cérémonie s'est déroulée dans la cour de la CCIAMA de Moundou, en présence des autorités administratives, civiles et militaires à différents niveaux, ainsi que les chefs de services déconcentrés de l'État, et des autorités religieuses.



Selon le gouverneur,"la stabilité politique, facteur de confiance que connait notre pays depuis plus de deux décennies, fait d'elle la destination des investisseurs étrangers qui y affluent de par le monde entier".



Élu à la suite d'une élection du 5 juillet 2020 pour un mandat de quatre ans, le président entrant de la CCIAMA provinciale, Moussa Saleh Brahim, souligne que "le Logone Occidental est une province qui regorge beaucoup d'activités économiques".



Un élu consulaire a plusieurs rôles, énumérés par le décret n° 962 du 22 avril 2015. Il s'agit entre autres de représenter et défendre les intérêts de tous les opérateurs économiqus dans leur ensemble, attirer les investisseurs étrangers, partager des expériences et donner aux autorités publiques les avis et renseignements en matière commerciale et économique.