Tchad : la nouvelle secrétaire d’État à la Santé installée

Le ministre Secrétaire General du Gouvernement, chargé de la promotion du bilinguisme dans l’administration et des relations avec le Conseil National de Transition, Haliki Choua, a installé ce 6 avril la nouvelle secrétaire d’Etat a la santé publique et a la solidarité nationale Dr Mbaidedji Dekandji Francine. C’était en présence du ministre de la Santé publique Dr. Abdel-madjid Abderahim.



Le ministre Haliki Choua a expliqué que cette cérémonie intervient suite au décret du 4 avril 2022. Les charges du secrétariat d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale sont confiées désormais au Dr Mbaidedji Dekandji Francine en remplacement du Dr Djiddi Ali Sougoudi.



Le secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale sortant a rappelé les œuvres auxquelles il a participé.



Dr Djiddi Ali Sougoudi a ensuite indiqué que le ministre et la secrétaire d’Etat sont deux personnalités capables de relever les défis dont fait face le système de santé.



La nouvelle secrétaire d’Etat à la santé publique et à la solidarité nationale a adressé toutes ses reconnaissances aux plus hautes autorités du pays pour la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant cette responsabilité qui dit-elle l’implique encore davantage dans la gestion du ministère.



Dr Mbaidedji Dekandji Francine a rassuré également de son engagement sans faille à accomplir avec dévouement ses nouvelles fonctions conformément aux principes de la loyauté et de la franche collaboration.