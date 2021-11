Tchad : la paie déclenchée pour des arriérés de 2016-2017 d'agents retraités

La présidente de la commission chargée de la paie des arriérés des frais de transport des années 2016 et 2017 des agents retraités et des ayant droits des agents décédés, Mme. Moctar Saadatou Abdou, a informé les bénéficiaires que la paie déclenchée le 25 novembre 2021 se déroule au sein de l'Inspection générale des finances.



Les bénéficiaires sont priés de se présenter devant les équipes munis des pièces justificatives (copie de l'arrêté d'admission à la retraite et la copie de la carte d'identité pour les agents retraités, acte de décès, acte d'hérédité ou acte de tutelle et la copie de la carte d'identité).



Par ailleurs, la commission rappelle aux bénéficiaires que la paie se poursuivra le samedi, lundi et mercredi à partir de 8 heures au cas où ces jours sont déclarés fériés.