Tchad : la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja honore des bacheliers

Une présentation des futurs bacheliers, admis au baccalauréat 2023 de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja de Walia Goré, a eu lieu hier à l'hôtel 3AS de Walia, en présence des responsables des différentes institutions universitaires de N'Djamena.



Pour cette tradition instaurée depuis plusieurs années, le but de cet événement est d'encourager et d'accompagner la jeunesse, en célébrant les réussites des nouveaux diplômés du baccalauréat et des anciens élèves qui se sont distingués dans le domaine de l'entrepreneuriat, des affaires et de la politique au Tchad.



De plus, cette cérémonie vise à éclairer et à guider les futurs étudiants dans leurs choix de filières universitaires, en prenant en compte les réalités sociales, ainsi que les aspirations des jeunes.



L'objectif est également de les orienter vers les secteurs nécessaires au développement politico-socio-économique du pays, à savoir l'élevage, l'agriculture, la pêche, les ressources souterraines et la technologie, autant de domaines cruciaux pour le Tchad.



À cette occasion, les représentants des universités invités ont octroyé des bourses universitaires aux nouveaux bacheliers de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja de Walia Goré. Les bourses sont généreusement offertes par plusieurs institutions éducatives.



L'Université Hec-Tchad, l'Université Emi-Koussi, l'Institut de santé Bon Berger et l'Université la Francophonie de N'Djamena sont parmi les bienfaiteurs qui ont contribué en offrant ces opportunités aux bacheliers de la paroisse Bienheureux Isidore Bakanja de Walia Goré.