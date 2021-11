Tchad : la pastèque, un aliment riche en vitamines mais vendu sans notion hygiénique

La pastèque a des nombreux éléments nutritionnels comme la citrulline qui sert à synthétiser un autre acide aminé capital dans l’organisme, l’arginine, celle-ci jouant un rôle clé dans la division cellulaire, la cicatrisation et l’élimination de l’ammoniaque, selon un magazine de santé.



Composée à 90,9% d’eau, la pastèque est riche en Vitamine C, B1, B6, et A. Selon une étude de chercheurs américains, quelques raisons sont évoquées sur les bienfaits à consommer quotidiennement ce fruit de la belle saison. C'est un fruit délicieux, gorgé d’eau, de sucre, de fibres et de nutriments. Bon pour la santé cardiaque, la pastèque augmente la vitalité des vaisseaux sanguins et favorise leur dilatation. Elle réduit l’hypertension artérielle et de la pression sanguine chez les adultes obèses et est aussi importante pour les femmes après la ménopause.



Avec sa belle couleur rouge, elle sert à ralentir le processus inflammatoire et à neutraliser les radicaux libres responsables de l’oxydation des cellules. Ce nutriment continent de la choline permet de diminuer le taux d’inflammation de l’organisme et améliorer ainsi la santé et le bien-être général. Malgré ses avantages nutritionnels et sanitaires, la pastèque est vendue devant les salles de ciné-club, au bord de fleuve, dans les marchés, devant les écoles primaires, collèges, hôpitaux et d'autres lieux ambulants. Elle est découpée et exposée sans être couverte, à la merci des mouches et des poussières.



Selon Gisèle,e nutritionniste de formation, la manière dont elle exposé à la consommation est source de diarrhées et d’autres maladies. Il faut couvrir la pastèque après l'avoir découpé. Les jeunes doivent se laver les mains avant de consommer, explique-t-elle.



La pastèque est vendue partout et est à la portée de tous mais il est préférable d'en acheter avec ceux qui vendent en respectant les conditions d’hygiène. Au cas contraire, à cause de 50 Fcfa pour un part de pastèque, l’on finira par payer une ordonnance. Un homme averti en vaut deux, dit-on.