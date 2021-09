Tchad : la peinture bâtiment, un autre trésor caché pour entreprendre

En ce qui concerne les rémunérations, le peintre informe que cela dépendra de la taille des bâtiments et mûrs. "Il y a des bâtiments de 250.000 Fcfa, 300.000 Fcfa voire 400.000 Fcfa. Le tarif minimum commence à partir de 100.000 Fcfa.



"Le minimum requis est qu'un peintre bâtiment doit avoir un local, un atelier pour servir de référence aux clients. Le peintre dans son atelier, doit recruter les autres et les former", souligne Fabrice. "On n'a pas à acheter un espace publicitaire pour informer ou être connu, nos œuvres font nos publicités", précise-t-il. Ce qui importe c'est le savoir faire. Fabrice encourage les jeunes à apprendre et entreprendre dans ce métier qui peut rapidement les lancer.



Grâce à son talent et son abnégation, le peintre Fabrice a gagné un marché en Libye avec une entreprise Internationale. "À cœur vaillant, rien d'impossible. Il suffit de se jeter à l'eau et tout ira bien", assure-t-il.