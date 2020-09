Tchad : la pénurie artificielle est “l’oeuvre d'un groupe de distributeurs et marqueteurs” (ARSAT)

Le directeur général de l'Autorité de régulation du secteur pétrolier (ARSAT), Koudou Choukou Tidjani, a qualifié vendredi la pénurie de carburant d’artificielle.



Il a estimé que “cette pénurie artificielle est l’oeuvre d'un groupe de distributeurs et marqueteurs qui désirent créer une situation pour (faire) spéculer les prix et créer de l'entorse dans l'application de l'arrêté de 2020 portant interdiction du remplissage croisé”.



“La raffinerie fournie régulièrement sept citernes et les deux citernes supplémentaires proviennent des importations. Les fournitures de la raffinerie ainsi que celles de l'importation sont régulières”, selon le directeur de l’ARSAT.



Cette semaine, en sus des approvisionnements journaliers de sept citernes de la raffinerie, il a été distribué 24 citernes provenant de l'importation et des stocks, précise l’Autorité de régulation.



L'approvisionnement de certains quartiers est rendu difficile à cause des pluies diluviennes et de l'état des routes, ce qui pourrait s'apparenter à une pénurie, relève Koudou Choukou Tidjani. “Pour ces cas, l'ARSAT est en train d'étudier avec les marketeurs les possibilités d'approvisionner davantage les gros points de vente accessibles aux consommateurs. Ce qui permettrait aux consommateurs des zones inaccessibles de venir s'approvisionner”, indique-t-il.



Depuis le démarrage de la raffinerie, l'ARSAT a constitué un stock de 79 citernes soit 1580 tonnes au niveau de la raffinerie. Il faut ajouter à cela le stock constitué par la raffinerie elle-même qui est de 704 tonnes, ce qui donne un stock global disponible de 2284 tonnes.