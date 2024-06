Tchad : la perdition des enfants, un phénomène qui prend de l'ampleur pendant les fêtes

Cela peut effectivement exposer les enfants à des risques d'accidents graves. Certaines mesures de prévention pourraient être mises en place, comme désigner des adultes responsables de veiller sur les enfants, leur apprendre les règles de sécurité, ou encore installer des barrières pour délimiter des zones de jeu sûres.



Pendant la fête, les enfants ont pour habitude de rendre visite à leurs familles et de rentrer chez eux avec de nombreux cadeaux communément appelés "barkatal Aïd". Certains enfants cherchent aussi à louer des motocyclettes, des voitures, etc. Cela peut entraîner des accidents très graves, et parfois mortels.



Pourtant, ces enfants sont les futurs cadres du pays. Il est essentiel que les forces de défense et de sécurité redoublent de vigilance pour surveiller les enfants.



Il est important que les parents prennent conscience de cette problématique et agissent en conséquence pour assurer la sécurité de leurs enfants, tout en profitant pleinement de ces moments de rassemblement familial. Une sensibilisation et une meilleure organisation peuvent permettre de concilier les festivités et la protection des plus jeunes.