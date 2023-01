Tchad : la phase 2 du projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel lancée au Batha

Ce lancement technique du PRAPS au niveau de la province du Batha est une opportunité d'échange et de partage d'informations sur le PRAPS-1 et les mécanismes de mise en œuvre du PRAPS-2, avec l'implication de tous les acteurs concernés.



Après la projection d'un film sur les réalisations de la première phase, les objectifs et le plan d'action du projet dans le Batha, le Coordonnateur National du projet PRAPS, Yacoub Ibrahim Djouma, a souligné que le PRAPS-1 a directement touché plus de 400 000 familles de pasteurs et d'agro-pasteurs, dont 30% de femmes, dans les 12 provinces à travers des acquis tangibles.



Pendant la première phase, le PRAPS s'est considérablement investi dans l'amélioration de la conduite de l'élevage dans les 12 provinces de son champ d'intervention. La province de Batha a bénéficié du projet PRAPS, avec des réalisations telles que : les infrastructures, l'appui en moyens roulants à la délégation provinciale de l'élevage du Batha d'un véhicule 4x4 et 4 motos et l'appui en aliments pour bétails à la province lors de la crise pastorale de 2018.



En lançant officiellement le projet PRAPS 2, le ministre de l'Élevage et des Productions animales, Dr Abderahim Awad Atteib, a souligné que cette phase permettra au projet d'étendre ses activités et de cibler environ 2 750 000 pasteurs et agropasteurs bénéficiaires directs, dont 30% de femmes, soit deux fois plus qu'à la première phase.



Dr Abderahim Awad Atteib a souligné que les plus hautes autorités du pays sont préoccupées par l'amélioration des conditions de vie des populations rurales en général et des pasteurs et agropasteurs en particulier, ceux-là qui nourrissent la population tchadienne.



Il invite la Coordination nationale du Projet à travailler avec l'ensemble des partenaires impliqués dans la mise en œuvre, dans un esprit de professionnalisme et de collaboration, afin d'atteindre les résultats escomptés. Le Ministre a demandé à la population du Batha, aux pasteurs et agropasteurs, de travailler avec les experts du PRAPS après ce lancement, et d'être sereins dans l'identification de leurs besoins réels, en veillant à ce qu'aucune couche de la société ne soit exclue.