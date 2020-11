Tchad : la pilote Zenaba Issa Oki élevée au grade de colonel par décret

Le président de la République a signé mercredi un décret portant promotion à un grade supérieur de la pilote Zenaba Issa Oki Soumaine. Précédemment chef de bataillon, elle a désormais le grade de colonel.



En mai 2017, la Première Dame Hinda Déby avait honoré l'obtention de son parchemin de commandante de bord au cours d'une cérémonie à N'Djamena. C'était la première fois qu'une femme était promue en tant que commandante de bord au Tchad, après avoir poursuivi sa formation dans une académie aéronautique éthiopienne.



Membre de la flotte présidentielle, Zenaba Issa Oki Soumaine est née le 30 août 1986 à N’Djamena, au Tchad. Elle décroche un baccalauréat de série D en 2003 à N’Djamena et entame sa première année de comptabilité finance à l’Institut Supérieur de Gestion (ISG) de Sabangali en 2005.



Sa rigueur, son abnégation et son humilité lui ont permis d’obtenir plusieurs diplômes, à savoir le diplôme de commandant de bord de B737-700/800 (2015-2016), une licence de pilote de ligne (ATPL en décembre 2014) à Miami aux Etats-Unis, un parchemin de commandant de bord sur Hawker 900 XPI (2014), et surtout une licence de pilote commercial en Éthiopie (2005-2008).



La polyglotte est nantie d’une expérience professionnelle qui corolle sa formation théorique par des stages de perfectionnement techniques, entre autres le stage de commandant de bord avec Éthiopien Airlines (2015-2016), le stage de commandant de bord sur Hawker 900 XPI à Dubaï (janvier 2014), la qualification sur Boeing 737-NG copilote (2012-2013) et le stage avec Ethiopian Airlines et Stage professionnel avec Air Burkina (2009-2012).