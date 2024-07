Tchad : la plateforme Cercle de la Douane dénonce une cabale contre le DG de la Douane

Le président du Cercle des Gabelous, Monsieur Brahim Mougoutoukou, alias Kichné, et son vice-président, Gamo Éric Maranti, précisent que :



- Le chef de bureau de l'aéroport, Mahamat Adoum, est Boulala,

- Le chef de brigade, Mahamat Issa Sougui, est du Nord Kanem,

- Le chef de bureau du poste Djido Deyé et Hadjaraï, et le chef de brigade, Djelani, sont Mimi,

- À Ngueli, le chef de bureau, Barh Adoum, est Ouaddaïen et son adjoint, Idriss Abdelkerim, est de Wadi-Fira,

- Au bureau 3, le chef de bureau, Judh Mbaiguenon, est de Logone Oriental,

- Son chef de section, Adoum Mongo, est Hadjaraï,

- Au bureau 1, le chef de bureau, Rozi, est Gorane, et le chef de poste, Zeni Hissein, est Nahorma.



« C'est le Tchad en miniature », ajoute le président du Cercle des Gabelous, Monsieur Brahim Mougoutoukou, alias Kichné.