Tchad : la plateforme Sokika.com au service de la présence digitale

Le promoteur de Sokika.com, Mékoné Tolrom, a clôturé vendredi une formation de prise en main de sa plateforme au bénéfice notamment des médias en ligne, dans le cadre de la diffusion des annonces, avis de recrutement et avis d'appel d'offres.



Sokika.com est une plateforme qui permet aux entreprises et organisations de publier leurs avis de recrutement et avis d'appel d'offres pour une audience spécifique et ciblée.



L'objectif de cette formation est de permettre aux médias en ligne de connaitre l'importance de la plateforme Sokika.com pour un développement économique citoyen et une émergence d'entreprise.



Dans son intervention, Mékoné Tolrom, a déclaré que "Sokika.com est une plateforme qui permet aux entreprises commerciales, à l'administration publique et diverses organisations d'assurer leur présence digitale auprès des fournisseurs et candidats locaux."